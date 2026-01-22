Чемпион ОИ из РФ пожаловался, что над Россией 'просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возмутился решением Международной федерации хоккея (IIHF) оставить в силе отстранение россиян от соревнований. Бывший биатлонист при этом пожаловался, что над страной-агрессором "просто издеваются и смеются".

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот также призвал россиян из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уехать из США и Канады, чтобы организовать подобный турнир в РФ.

"Над нами просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной. Посмотрите, сколько наших играет за океаном. Мы постоянно говорим про патриотизм и все такое. Я бы на месте наших хоккеистов собрался и уехал оттуда, из НХЛ. А нам надо сделать свою Российскую хоккейную лигу (РХЛ), чтобы все это было у нас, а не там. А мы все ходим с протянутой рукой и жалуемся. Свое надо все делать, как это делает Трамп. А мы ушли с Кубы, продали Стену за копейки, везде остались ни с чем. Просто стыдно все это слушать", – сказал Тихонов.

Ранее хоккеист сборной России Никита Задоров со словами "война продолжается" высказался о недопуске к Олимпиаде-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявил бойкот Играм-2026 в Милане.

