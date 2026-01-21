Защитник "Бостона" Никита Задоров выразил надежду на то, что он еще получит шанс выступить на Олимпийских играх в составе сборной России. 30-летний игрок Национальной хоккейной лиги при этом пошел вразрез с кремлевской пропагандой и отметил, что понимает решение об отстранении атлетов из страны-агрессорки от соревнований.

Об этом Задоров заявил в интервью ESPN. По его словам, пока идет война в Украине участие россиян в командных видах спорта полностью исключено в отличие от индивидуальных дисциплин из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

"Игроки НХЛ пропустили три последние Олимпиады. Мы надеялись на участие в этом году, но, видимо, этого не будет, и это тяжело. Но с другой стороны, я понимаю их позицию. Понимаете, о чем я? Война продолжается и еще действуют санкции", – сказал Задоров.

Отметим, что в 2023-м в интервью Юрию Дудю хоккеист "Бостона" отказался от посещения России, пока ее президентом будет диктатор Владимир Путин.

Напомним, российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессорки в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявил бойкотом Играм-2026 в Милане.

