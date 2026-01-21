'Нас выгнали, как собак бездомных': чемпион ОИ из РФ с жалобами объявил бойкот Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов с пафосом объявил о том, что якобы не будет следить за трансляциями Игр-2026 в Милане. Депутат Государственной думы пожаловался на несправедливость санкций в отношении спортсменов из РФ, которых "выгнали, как собак бездомных".

Об этом Фетисов заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что на Олимпийских играх "нечего смотреть", забыв упомянуть о причинах отстранения спортсменов из страны-агрессорки от международных турниров.

"У меня нет никакого интереса к Олимпиаде. Я не смотрю то, где существует несправедливость, и где нас выгнали, как собак бездомных. Что я там буду смотреть? Еще непонятно, будут ли показывать по телевидению Олимпиаду. Но в любом случае мне это неинтересно. Считаю, что в нынешней ситуации показывать Олимпийские игры по телевидению было бы неправильно. Нам нечего там смотреть", – сказал Фетисов.

Ранее этот ярый Z-патриот возмутился отказом Латвии пустить в страну российских прыгунов с трамплина, и заявил, что балтийцы не могут "хоть какую‑то ценность из себя представлять".

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Кирсти Ковентри исключила возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026 под своими флагом и гимном в случае заморозки войны в Украине.

