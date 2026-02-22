Чемпион ОИ-2026 по фигурному катанию выступил пандой под Бритни Спирс. Его поздравил Джеки Чан. Видео

Чемпион зимней Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров вышел на гала-вечере в костюме панды. В завершение программы на лед неожиданно появился актер Джеки Чан и лично поздравил фигуриста.

21-летний представитель Казахстана подготовил для показательных выступлений постановку под композицию "Kung Fu Fighting". Он поклонился трибунам, выполнял разбеги и прыжки, а по ходу номера разыграл сцену поединка с персонажами Дэдпулом и Саб-Зиро.

По сценарию соперники сначала повалили спортсмена на лед. После этого зазвучала кавер-версия группы Tenacious D на песню Бритни Спирс "...Baby One More Time", фигурист снял накидку, поднялся и продолжил прокат: в концовке исполнил тройной прыжок, вращение, колесо и удар ногой, завершив выступление падением под аплодисменты стоя.

Комментатор трансляции Peacock охарактеризовал номер так: "Это было очень глупо, но очень и очень весело".

После завершения программы на площадке появился Джеки Чан, который поздравил спортсмена по окончании его постановки.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом же гала-вечере испанские фигуристы Оливия Смарт и Тим Дик произвели фурор своим показательным номером с использованием футбольного инвентаря. Пара вышла на лед в форме сборной Испании и во время выступления разыграла эпизоды с настоящим мячом.

Напомним, что Шайдоров набрал 291,58 балла и стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании.

