Чемпион Бриллиантовой лиги отказался выступать в финале где будет и Магучих и снялся с турнира

Чемпион Бриллиантовой лиги Карстен Вархольм не выступит в финале серии, который пройдет 6 сентября в Брюсселе. Норвежский бегун на 400 м с барьерами отказался от участия после разногласий с организаторами по финансовым условиям.

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Финал Бриллиантовой лиги пройдет в Брюсселе 6 сентября. В секторе для прыжков в высоту выступит и украинка Ярослава Магучих, которая ранее обеспечила себе участие в решающем старте сезона.

Трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион сообщил NRK, что не смог договориться с организаторами о размере стартового гонорара. По его словам, предложенные условия оказались недостаточно конкурентоспособными, поэтому он решил пропустить финал сезона.

Вархольм без проблем квалифицировался на решающий турнир Бриллиантовой лиги по набранным очкам. Несмотря на четыре поражения в нынешнем сезоне от бразильца Алисона дос Сантоса, который недавно установил мировой рекорд, норвежец входил в число главных участников соревнований.

Легкоатлет заявил, что предпочтет стартовать на коммерческом турнире Ultimate Championship в Будапеште, который состоится неделей позже. Там также заявлены дос Сантос и американец Рай Бенджамин.

При этом Вархольм подчеркнул, что вопрос касается не только денег. По его мнению, организаторы одного из самых прибыльных этапов календаря должны обеспечивать спортсменам более выгодные условия.

Оргкомитет финала в Брюсселе отверг претензии норвежца. Представители соревнований заявили, что предложенный гонорар соответствовал уровню ведущих легкоатлетов мира и был вполне конкурентоспособным.

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