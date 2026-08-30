Где смотреть Магучих в финале Бриллиантовой лиги. Расписание трансляций

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выступят в финале Бриллиантовой лиги, который пройдет в пятницу, 4 сентября в Брюсселе. Решающие соревнования сезона примет стадион короля Бодуэна в рамках традиционного турнира Memorial Van Damme.

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В женском секторе для прыжков в высоту за победу поборются шесть спортсменок, которые по итогам 14 этапов набрали наибольшее количество очков. Среди участниц финала заявлены Ярослава Магучих и Ирина Геращенко из Украины, австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, сербка Ангелина Топич и представительница Ямайки Ламара Дистин.

Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

В Украине финал Бриллиантовой лиги покажет "Суспільне". Прямые эфиры будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт", на спортивной платформе вещателя, а также на региональных телеканалах Суспільного мовлення.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа Ярослава Магучих не сумела выиграть соревнования Континентального тура Silver в немецком Хайльбронне, уступив австралийке Элеанор Паттерсон.

Для 24-летней спортсменки это было первое выступление после этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где она стала четвертой, показав результат 1,96 м.

Ранее украинская легкоатлетка успешно выступила на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии, где одержала победу с результатом 2,00 м. Второй стала Ирина Геращенко, покорившая высоту 1,98 м.

В августе Магучих также в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы. На соревнованиях в Бирмингеме она взяла 1,97 м и повторила рекорд по количеству последовательных побед на континентальном первенстве.

В сезоне-2026 украинка стала чемпионкой мира в помещении в Торуне, а также победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Кроме того, летом она вернулась на чемпионат Украины впервые с 2021 года и выиграла турнир во Львове с результатом 2,01 м. Пока этот показатель остается ее лучшим в нынешнем сезоне.

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