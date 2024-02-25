'Челси' из-за Мудрика проиграл в финале Кубка английской лиги. 'Ливерпуль' забил на 118-й минуте. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик стал одним из антигероев финальной встречи против "Ливерпуля" в Кубке английской лиги. Футболист сборной Украины на последних минутах не смог справиться с соперником.

На 118-й минуте при счете 0:0 "красные" получили право на угловой. После подачи Константиноса Цимикаса из-за спины Мудрика выскочил Вирджил Ван Дейк и головой вколотил мяч в ворота.

На повторе было четко видно, что именно украинец проиграл свою позицию и позволил ветерану сборной Нидерландов забить победный гол.

В комментариях болельщики "Челси" не смогли сдержать эмоций, набросившись на нашего соотечественника оскорблениями.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Михаил Мудрик стал лучшим игроком четвертьфинального этапа Кубка английской лиги, выиграв свой первый личный трофей в Англии.

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