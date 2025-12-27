Казахстанский клуб "Елимай" прекратил сотрудничество с бывшим вратарем "Динамо" и сборной Украины Максимом Ковалем после нескольких лет выступлений. 33-летний уроженец Запорожья не рассматривал вариант возвращения в Украину и уже договорился о продолжении карьеры за пределами страны.

Видео дня

О расставании с футболистом официально сообщил сам "Елимай". В заявлении казахстанского клуба отмечено, что контракт с голкипером якобы был расторгнут по обоюдному согласию сторон, а Коваль поблагодарили за вклад в выступления команды и опыт, который он передал партнерам.

Максим Коваль выступал за "Елимай" с августа 2024 года. За это время голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей, а девять игр завершил "всухую".

По данным Telegram-канала AmanVibe казахстанского журналиста Эльдара Аманбаева, Коваль уже договорился о переходе в "Шериф". Украинский вратарь уже выступал за молдавский клуб с лета 2022 года по январь 2024-го, сыграв 41 матч, пропустив 47 голов и в 16 поединках отстояв на ноль.

Максим Коваль родился 9 декабря 1992 года в Запорожье и является воспитанником запорожского "Металлурга". Уже в 16 лет он дебютировал в чемпионате Украины, после чего в 2010 году перешёл в киевское "Динамо", став самым молодым вратарём клуба в еврокубках.

В составе "Динамо" Коваль выиграл два серебра и бронзу чемпионата Украины, а сезон 2012/13 стал для него самым успешным на индивидуальном уровне. Тогда голкипер был признан лучшим вратарём УПЛ и лучшим молодым игроком чемпионата по версиям УЕФА и World Soccer.

В дальнейшем Коваль выступал за зарубежные клубы, включая "Оденсе", "Депортиво Ла-Корунья", "Аль-Фатех" и "Шериф", а летом 2024 года продолжил карьеру в казахстанском "Елимае".

На уровне сборных Коваль играл за национальную команду Украины, дебютировал в 2012 году и стал первым футболистом сборной, родившимся после обретения страной независимости.

В январе Максим Коваль перешел в клуб, который оскорблял полк "Азов" и любит Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!