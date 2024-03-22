'Было плохое поле': лидер сборной Украины объяснил трудность матча с Боснией и как удалось его перевернуть

Лидер полузащиты сборной Украины Георгий Судаков назвал плохое поле одной из причины не самой яркой игры команды в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. По словам игрока донецкого "Шахтера", соперники использовали этот фактор в свою пользу.

Об этом Судаков заявил в интервью YouTube-каналу "Взбірна", подводя итоги победного дня нашей команды матча. Молодой хавбек. через которого строилась фактически вся игра "сине-желтых" в Зенице, добавил, что боснийцы очень компактно защищались, не давая свободных зон.

"Было плохое поле. И они компактно играли, в пять защитников. Очень сложно было найти между линиями пространство. Несколько раз я хотел прорезать их оборону, но передачи не прошли. Как раз сухое поле не позволило. Поле было сухое именно для контроля мяча. Они нас разобрали, они играли дома при своих болельщикам. Нам мало, что удавалось в первом тайме. В перерыве мы сменили акценты и структуру игры", – сказал Судаков.

Напомним, уже 26 марта наша сборная проведет решающий матч за путевку в финальную часть Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет Исландия. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландию. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Букмекеры уже назвали фаворита противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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