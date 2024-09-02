Усика хотят отодвинуть: озвучены планы по проведению боя Джошуа – Фьюри

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх намерен провести поединок Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) сразу после реванша Цыганского короля с Александром Усиком (22-0, 14 КО). При этом функционер не уверен, что уроженец Манчестер примет бой с соотечественником.

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Об этом Аль аш-Шейх заявил в интервью talkSPORT. Он не исключает варианта, что Фьюри решит завершить карьеру после второго боя с Усиком. Кроме того, саудит подчеркнул, что заинтересован в проведение противостояния Тайсона и Александра вне зависимости от результата поединка украинца и британца.

"Для бизнеса бой Фьюри и Джошуа – это огромное событие. Если в реванше победит Усик, я все равно хочу увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они примут его. Я не буду пытаться устроить третий бой между Усиком и Джошуа до боя Фьюри и Джошуа. Но вы не знаете будущего. Представьте, что Тайсон после боя с Усиком захочет уйти на пенсию... Я сделаю ему предложение, но если он откажется, что я могу сделать?" – сказал Аль аш-Шейх.

Отметим, что Джошуа проведет бой с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону поединка будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого Усика вынудили отказаться. При этом сам украинец отмечал, что заинтересован в проведении третьего поединка против Энтони.

Реванш Усика и Фьюри пройдет 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком.

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