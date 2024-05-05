Букмекеры за неделю до боя Ломаченко – Камбосос неожиданно изменили котировки

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) по прежнему является явным фаворитом поединка против австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО), однако за неделю до их боя, коэффициенты поменялись. Букмекерская контра William Hill понизила котировки на победу украинца и повысила на успех уроженца Сиднея.

Поединок, на кону которого будет стоять пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе, состоится 12 мая в австралийском Перте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос. Ориентировочное начало – в 6:00 по киевскому времени.

Ставки на победу Ломаченко принимаются с коэффициентом 1.15 (было 1.17). Успех хозяина ринга оценивается котировкой 5.50 (было 5.00). А показатель на редкий в боксе ничейный исход не поменялся (17,00).

Напомним, что Ломаченко 21 мая 2023-го проиграл Девину Хэйни (30-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов. После этого известный американский тренер и бывший чемпион мира во втором полулегком весе Роберт Гарсия призвал украинца завершить карьеру.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!