С огромным отрывом: букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко – Камбосос

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) считается является явным фаворитом поединка, в котором его соперником станет Джордж Камбосос (21-2, 10 КО). Украинец и австралиец подерутся за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Шоу состоится 12 мая в австралийском Перте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос. Ориентировочное начало – в 6:00 по киевскому времени.

Аналитики уже определились со своим прогнозом на поединок. Они не сомневаются в победе украинского боксера. Ставки на победу Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,17.

Успех хозяина ринга оценивается котировкой 5,00. А показатель на редкий в боксе ничейный исход достигает уровня 17,00.

Напомним, что Ломаченко 21 мая 2023-го проиграл Девину Хэйни (30-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов. После этого известный американский тренер и бывший чемпион мира во втором полулегком весе Роберт Гарсия призвал украинца завершить карьеру.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

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