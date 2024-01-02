'Я не хочу смотреть': экс-чемпион мира призвал Ломаченко завершить карьеру

Известный американский тренер и бывший чемпион мира во втором полулегком весе Роберт Гарсия признался, что ему с каждым разом все труднее наблюдать за боями Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). Он призвал украинского боксера завершить карьеру, так как он стал пропускать больше ударов, что сказывается на здоровье.

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Об этом Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу EsNews. По его данным, Ломаченко якобы действительно рассматривал вариант с завершением карьеры, однако все же согласился вернуться в ринг и в апреле будущего года подраться с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) за вакантный титул Международной федерации бокса (IBF).

"Лома уже возрастной боец, и я не хочу смотреть, как ему наносят урон и избивают. Не знаю, насколько это правда, но я слышал, что он думал о том, чтобы больше не драться и завершить карьеру. Ломаченко сразится за вакантный титул с Камбососом. Ему нужно стать чемпионом и, возможно, завершить карьеру как чемпион. Или стать чемпионом, устроить большой бой, заработать несколько миллионов, а затем уйти", – сказал Гарсия.

Напомним, 21 мая Ломаченко проиграл американцу Девину Хэйни (31-0, 15 КО) единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов.

Промоутер Боб Арум поделился планами на карьеру Василия Ломаченко, отметив, что украинский боксер намерен вернуть свои чемпионские пояса. Он также опроверг информацию о том, что наш соотечественник завершает карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали дату возвращения Василия Ломаченко на ринг, которое должно произойти в Австралии.

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