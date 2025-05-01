Букмекеры сказали, будет ли нокаут в реванше Усик – Дюбуа

Поединок Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. Наш соотечественник, который является фаворитом противостояния, должен завершить бой досрочной победой.

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Соответствующий прогноз сделали букмекеры. На то, что зрители увидят победу одного из боксеров до окончания заключительное трехминутки, предлагается коэффициент 1,61.

При этом ожидается, что победителем противостояния будет Усик. Триумф нашего соотечественника нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией Дюбуа, оценивается котировкой 2,10. А показатели на успех украинца решением судей достигают уровня 2,75.

Напомним, что украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

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