Букмекеры ответили, пройдет ли 'Динамо' киприотов после поражения в первом матче отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" сенсационно проиграло кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные тренера Александра Шовковского пропустили единственный гол на 84-й минуте после того, как разыгрывали угловой у чужих ворот, но пропустили контратаку

Видео дня

Теперь во вторник, 12 августа, команды проведут ответную игру на Кипре. Букмекеры считают фаворитами встречи украинский коллектив. Ставки на победу динамовцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,05.

Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех "Пафоса" достигают уровня 3,10.

При этом аналитики уверенно называют киприотов участниками следующего раунда турнира. На то, что хозяева поля выйдут в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, предлагается индекс 1,35. А итоговый успех киевлян представлен котировкой 3,00.

Отметим, что накануне поединка на Кипре "бело-синие" добыли разгромную победу в чемпионате Украины. Подопечные Шовковского уничтожили на выезде "Рух", забив пять мячей. Также стало известно, где смотреть "Динамо" – "Пафос" 12 августа. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на выход киевского "Динамо" в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!