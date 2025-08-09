Где смотреть 'Динамо' в Лиге чемпионов. Расписание трансляций ответного матча с 'Пафосом' в 3-м квалификационном раунде

Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" проведёт ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Поединок на Кипре на стадионе "Альфамега" против чемпиона страны "Пафоса" состоится в 20:00 по киевскому времени.

Видео дня

Украинские болельщики, которые не смогут поддержать команду в Лимасоле, смогут сделать это у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямую трансляцию организует телеканал "2+2": его можно смотреть по платной подписке в медиасервисе Megogo или на платформе Киевстар ТВ.

Чтобы получить бесплатный доступ, достаточно установить приложение "Киевстар ТВ" на смартфон или Smart TV либо открыть сайт сервиса, авторизоваться по номеру телефона и ввести промокод 2UPL2. После этого канал будет доступен бесплатно в течение семи дней.

Явным фаворитом букмекеры не видят ни одну из команд. игры считаются хозяева. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 3.30. А показатели на успех киприотов достигают уровня 3,00.

В первой игре, прошедшей 5 августа в Люблине, киевляне уступили со счётом 0:1 и теперь постараются взять реванш, чтобы пробиться в следующий раунд турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!