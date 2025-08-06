Искусственный интеллект ответил, пройдет ли 'Динамо' киприотов после поражения в первом матче отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные тренера Александра Шовковского пропустили единственный гол на 84-й минуте после того, как разыгрывали угловой у чужих ворот, но пропустили контратаку.

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Теперь во вторник, 12 августа, команды проведут ответную игру на Кипре. Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, продолжает видеть фаворитом противостояния украинскую команду, оценивая ее шансы на выход в следующий круг турнира в 60%.

Нейросеть выразил уверенность в том, что в пользу киевского клуба говорят более сильный и опытный состав, а также запредельная мотивация доказать несправедливость результата первой встречи.

"У "Динамо" Киев более высокие шансы пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов благодаря более сильному составу, опыту и мотивации исправить результат первого матча. Однако "Пафос" уже доказал, что может создавать сенсации, поэтому киевлянам нужно избежать недооценки соперника и сыграть максимально дисциплинированно. Мой прогноз: "Динамо" Киев пройдет в следующий раунд с вероятностью около 60%, если воспользуется слабостями "Пафоса" в конце игры и реализует свои моменты", – дал свой прогноз ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер "Динамо" Андрей Ярмсоленко призвал не драматизировать ситуацию с поражением команды от "Пафоса" в Лиге чемпионов.

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