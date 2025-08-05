'Динамо' пропустило гол после своего углового и проиграло в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Видео

Киевское "Динамо" проиграло в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Номинально домашний поединок против кипрского "Пафоса" на стадионе в польском Люблине завершился со счетом 0:1.

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Киевляне активно начали игру и имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Владимир Бражко дважды угрожал воротам соперника — один удар прошёл мимо, второй пришёлся выше цели после отскока. На 36-й минуте близок к голу был Владислав Дубинчак, чей удар с близкой дистанции угодил в крестовину. Позже он получил повреждение и потребовал медицинской помощи.

У "Пафоса" лучший момент упустил Муамер Танкович, пробивший головой мимо с убойной позиции. Также по ходу тайма судья Сандро Шарер показал по одной жёлтой карточке обеим командам — Танковичу и Михаиленко.

В целом, "Динамо" больше владело мячом и старалось вскрыть оборону соперника за счёт коротких комбинаций и стандартов, тогда как киприоты отвечали контратаками и уповали на индивидуальные действия.

Во втором тайме "Динамо" на 64-й минуте получило право на пенальти, однако арбитр Сандро Шерер после просмотра ВАР отменил свое решение.

Развязка наступила на 84-й минуте. Киевляне получили право на угловой, но разыграли его неудачно, позволив "Пафосу" организовать быструю контратаку. Мяч после передачи Жоао Корея получил бразилец Андерсон, легко разобравшись и с защитником и с голкипером.

Отметим, что за все 90 минут игрового времени украинцы смогли лишь раз попасть в створ ворот, хотя сделали при этом 11 ударов.

Ответная игра пройдет через неделю, 12 августа. В случае позитивного результата, в плей-офф подопечные Александра Шовковского встретятся с победителем пары "Лех" (Польша) /"Црвена Звезда" (Сербия). Матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа.

Если "Динамо" проиграет "Пафосу", команда опустится в плей-офф раунд квалификации Лиги Европы, где будет несеяной. Там столичные футболисты сыграют с победителем противостояния "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Отметим, что именно "Хамрун" "Динамо" прошло во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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