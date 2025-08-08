'Динамо' после фиаско в матче с киприотами в ЛЧ выиграло 5:1 в УПЛ. Видео

Чемпион Украины по футболу киевское "Динамо" добыло уверенное победу во втором туре нового розыгрыша Премьер-лиги. Подопечные тренера Александра Шовковского на львовском стадионе "Украина" легко расправились с местным "Рухом", забив пять мячей – 5:1.

Видео дня

Наставник "бело-синих" произвел ряд замен после поражения от "Пафоса" в отборе Лиги чемпионов. Шовковский не только решил предоставить шанс игрокам, которые не проходят в стартовый состав, но и дать отдохнуть, а также встряхнуть лидеров команды.

Это никак не сказалось на ходе поединка. Динамовцы с первых минут принялись доказывать статус фаворитов и уже на 21-й минуте открыли счет. После подачи углового первым в штрафной "Руха" сориентировался защитник Тарас Михавко, который с близкого расстояния расстрелял голкипера соперника.

На второй минуте второй половины центрбек хозяев Виталий Холод срезал мяч в собственные ворота после прострела киевлян с левого фланга. А в середине тайм капитан "Динамо" Виталий Буяльский воспользовался дикой ошибкой голкипера, который подарил мяч гостям в своей штнафной.

Еще через 12 минут хавбек "бело-синих" Максим Брагару оформил четвертый мяч киевлян. Буквально тут же центральный полузащитник "Динамо" Александр Яцик довел счет до неприличного.

Лишь за две минуты до конца основного времени хозяева сумели "распечатать" вратаря киевлян Руслана Нещерета. Таким образом, "Динамо" добыло вторую подряд победу на старте УПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил на вопрос, выйдет ли киевское "Динамо" в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!