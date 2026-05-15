Букмекеры оценили шансы Свитолиной выиграть финал супертурнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина считается аутсайдером финального матча турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Наша соотечественница сразится с американкой Коко Гауфф, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Видео дня

Поединок состоится в субботу, 16 мая. Время начала – не раньше 18:00 по киевскому времени. OBOZ.UA рассказал, как смотреть матч Свитолина – Гауфф онлайн бесплатно.

Букмекеры называют фавориткой противостоянии Гауфф. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,65. А показатели на успех Свитолиной достигают уровня 2,30.

При этом аналитики уверены, что теннисистки сыграют не более 23 геймов. Соответствующее событие представлено индексом 1,67.

Свитолина и Гауфф пять раз встречались друг с другом, причем неизменно на хардовом покрытии, а не на грунте, который используется в столице Италии. Три победы одержала украинка, а два матча остались за американкой.

В нынешнем сезоне соперницы провели уже два очных матча. Оба раза сильнее была Элина. В четвертьфинале Australian Open она выиграла 6:1, 6:2, а в Дубай триумф нашей соотечественнице дался намного сложнее – 6:4, 6:7, 6:4.

Победительница римского финала получит 1000 очков в мировой рейтинг и 1,055 млн долларов призовых.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк выиграла супертурнир WTA 1000 в испанском Мадриде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!