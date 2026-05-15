В Украине переписали правила поставки электроэнергии: для кого отключение света могут отменить навсегда

В Украине изменят механизм закупки электроэнергии для бизнеса. Правительство решило внедрить механизм Power Purchase Agreement (PPA), предусматривающий прямые контракты купли-продажи электроэнергии между производителем и потребителем, а предприятия, которые будут покрывать 60% потребностей с локальной генерации, получат защиту от отключений.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль. Он пояснил, что это должно стимулировать бизнес и других потребителей активнее переходить на локальную генерацию.

Что такое PPA

Power Purchase Agreement – это прямой договор между производителем электричества и потребителем, без посредников. Предприятие договаривается с конкретным производителем о поставках электроэнергии по фиксированной цене на длительный срок.

Для бизнеса это означает прогнозируемую цену и стабильность работы. Для производителей – гарантированный рынок сбыта и стимул строить мощности непосредственно рядом с производствами. Для государства – меньшая нагрузка на энергосистему и высокая энергетическая устойчивость регионов.

Главный стимул

Минэнерго инициирует ключевой бонус для активных участников рынка: потребители, которые будут покрывать не менее 60% своего потребления за счет закупки у объектов распределенной генерации, не будут подпадать под ограничения электроснабжения во время дефицита мощности в стране.

"Фактически это создает понятную мотивацию: для предприятий и других потребителей — активнее переходить на локальную генерацию, для отраслевого бизнеса — инвестировать в новые газопоршневые и газотурбинные установки уже сейчас", – отмечает Шмыгаль.

Учитывая это Минэнерго уже подало на рассмотрение правительства соответствующие законодательные изменения, которые позволят заключать такие прямые договоры между потребителями и производителями. Главная цель – приблизить производство электроэнергии к потребителю, чтобы снизить риск отключений из-за повреждения сетей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся с 1 июня, соответствующее решение уже принято. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*час. В то же время кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

