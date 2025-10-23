Букмекеры оценили шансы 'Динамо' добыть первую победу в истории Лиги конференций

Киевское "Динамо" сыграет с турецким "Самсунспором" во втором туре основного этапа розыгрыша Лиги конференций. Команда Александра Шовковского, которая впервые в своей истории принимает участие в третьем по значимости континентальном турнире, выйдет на поле в четверг, 23 октября.

Игру принимает стадион "Самсун Йени Ондокуз Майис". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" – "Динамо". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева. Аналитики GGBET по состоянию на 14:15 23 октября отдают предпочтение "Самсунспору" с коэффициентом 1,97. А победу "Динамо" оценивают в 3,80. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

Команды никогда не играли друг с другом в официальных матчах. В первом туре Лиги конференций "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" 0:2. В свою очередь турецкая команда обыграла на выезде варшавскую "Легию" (1:0), которая 23 октября сыграет с донецким "Шахтером".

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных "Динамо" в пятый раз подряд сыграло вничью в чемпионате Украины, упустив победу над "Зарей".

