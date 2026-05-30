Бриллиантовую лигу рекламируют самой красивой спортсменкой Украины. Фотофакт

Максим Иншаков
Один из популярнейших легкоатлетических Instagram-аккаунтов с 616 000 подписчиками Jumpers World анонсировал 3-й этап Бриллиантовой лиги с помощью фотографии украинской спортсменки Юлии Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны. Соревнования запланированы на 31 мая в марокканском Рабате. На постере со списком участников выделена именно наша соотечественница.

Отметим, что Левченко на первом этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене заняла первое место. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала второй.

Также на 3-м этапе в Марокко впервые в сезоне выступит мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

За несколько дней до старта ей заменили соперницу, поставив чемпионку из Подмосковья.

Как сообщал OBOZ.UA, соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Рабате начнутся 31 мая в 20:25 по киевскому времени. Уже известно, где можно будет посмотреть соревнования.

МароккоРабатЛегкая атлетикаПрыжки в высоту
