Сборная Украины уступила Болгарии в квалификации на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла в 5-м туре первого раунда квалификации чемпионата Европы 2027. Подопечные Евгения Мурзина на выезде уступили команде Болгарии 66:81.

Хозяева начали встречу значительно активнее и быстро повели в счете. Уже в дебюте результативные действия Бориславы Христовой и Герганы Ивановой позволили уйти вперед, а серия ошибок украинок привела к быстрому разрыву. В середине первой четверти счет достиг 9:0, после чего Украина сумела ответить попаданием Татьяны Юркевичюс.

Наши соотечественницы испытывали серьезные проблемы в нападении: несколько атак подряд завершались промахами из-под кольца и с дальней дистанции. Несмотря на активность Юркевичюс на подборах в атаке, украинкам долго не удавалось сократить разрыв. В концовке четверти болгарки продолжили набирать очки за счет быстрых атак и точных штрафных Карина Константиновой, благодаря чему первый период завершился со счетом 22:10.

Во второй четверти Болгария продолжила контролировать игру. Христова реализовала несколько атак, а центровая Кхаалия Хиллсман регулярно зарабатывала фолы и набирала очки с линии штрафных. Разница в счете увеличилась до двузначной.

Украина пыталась вернуться в матч благодаря действиям Алины Ягуповой, которая отметилась точными проходами под кольцо и реализованными штрафными. Также результативно сыграли Кристина Филевич и Анжелика Ляшко, однако серия промахов из-за дуги не позволила украинской сборной сократить отставание.

К перерыву болгары сохранили уверенное преимущество. Первая половина завершилась со счетом 48:32.

В третьей четверти Украина безуспешно попыталась сократить разрыв, однако допускала потери и несколько раз не реализовала штрафные броски. В ответ болгарская сборная силами Бориславы Христовой и Карины Константиновой регулярно отвечали результативными атаками – 65:45.

Четвертый отрезок стал формальностью, за который "желто-синим" удалось лишь сократить разрыв.

Напомним, что 11 ноября прошлого года во 2-м туре украинки домашний матч в Риге против команды Болгарии проиграли со счетом 60:80.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражения в 4-м туре Черногории (61:79).

Чтобы выйти в следующий раунд надо занять первые два места в группе либо стать одной из трех лучших, что заняли третье место в своих группах. 17 марта "желто-синие" проведут заключительную встречу отбора против Азербайджана.

