Сборная Украины проиграла Черногории в отборе на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражения в 4-м туре первого раунда квалификации чемпионата Европы 2027 года против Черногории на нейтральной площадке в Риге. Команда Евгения Мурзина проиграла со счетом 61:79.

Старт встречи прошел в равной борьбе. Украинки открыли счет после прохода Алины Ягуповой, однако соперницы быстро ответили точными бросками. По ходу первой четверти команды обменивались попаданиями, а лидер украинской сборной регулярно зарабатывала фолы и реализовывала штрафные.

К середине периода счет несколько раз становился равным, однако концовка осталась за соперницами. Черногорские баскетболистки активно использовали дальние броски и завершили первую десятиминутку впереди.

Во второй четверти преимущество гостей стало заметнее. Баскетболистки Черногории реализовали пять трехочковых из девяти попыток, что позволило им создать отрыв. В одном из эпизодов точный бросок Марии Лекович увеличил разницу, а после серии дальних попаданий счет стал 21:28.

Украинская команда ответила ближе к перерыву: Ягупова дважды попала из-за дуги, сократив разницу до шести очков. После этих эпизодов главный тренер Черногории Елена Шкерович взяла тайм-аут.

Лидер сборной Украины продолжила набирать очки и в третьей четверти. Ягупова к большому перерыву реализовала 8 из 12 бросков с игры и набрала 24 очка. На отметке 7:27 до конца десятиминутки украинская команда впервые в матче вышла вперед после результативных действий лидера.

Однако преимущество оказалось кратковременным. К середине четверти черногорские баскетболистки снова перехватили инициативу благодаря точным броскам Божаны Ковачевич и Марии Лекович. В одном из эпизодов Ковачевич реализовала трехочковый, а затем Майя Бигович завершила атаку из-под кольца. Серия штрафных Лекович позволила увеличить разницу.

В концовке третьего периода украинская команда несколько раз могла сократить отставание. Ягупова и Серафима Тиха атаковали из-за дуги, но их броски не достигли цели. При этом Юркевичюс завершила одну из атак после передачи Ягуповой, однако соперницы удержали перевес.

Развязка наступила в четвертой четверти, которая началась при счете 53:56 не в нашу пользу. Энергии и точности в бросках у сборной Черногории оказалось больше чем у украинских баскетболисток, что в итоге и сказалось на результате.

Свой следующий матч в отборе на женский Евробаскет-2027 Украина проведет 14 марта на выезде против сборной Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом круге Украина победила Черногорию на их площадке со счетом 71:65.