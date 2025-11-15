Сборная Украины проиграла Болгарии в отбор на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражение во вором туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Номинально домашний матч в Риге против команды Болгарии завершился со счетом 60:80.

Матч сложился для Украины крайне тяжело: команда часто теряла мяч, не реализовывала броски с близкой и средней дистанции, а соперницы использовали ошибки украинок для быстрых контратак. Лидером по очкам у сборной Украины стала капитан Алина Ягупова, но даже её усилий оказалось недостаточно для перелома хода игры.

Особенно болезненно для команды выглядели потери в обороне и под щитом: Болгария неоднократно выигрывала подборы, что позволило ей нарастить преимущество. Украинские игроки блокировали и перехватывали мячи, но это не компенсировало общую результативность соперниц.

Главной проблемой стала низкая эффективность реализации бросков: лидеры команды, такие как Алла Ягупова, Татьяна Юркевичус и Мириам Уро-Нили, хоть и старались вести команду, часто сталкивались с точной защитой соперника. Так, несколько бросков Ягуповой из-за дуги и с близкой дистанции не достигали цели, а Юркевичус и Уро-Нили теряли мяч при попытках быстрых атак.

Оборонительные проблемы также были очевидны. Украина часто теряла позиции под щитом, что позволило болгаркам набирать очки с подбора и быстрых переходов. Олеся Бойко и Кристина Филевич не всегда успевали закрывать ключевые зоны, что приводило к лёгким очкам соперника. Более того, украинки часто допускали персональные ошибки, что позволило Болгарии заработать несколько штрафных и развить отрыв.

Наша сборная пыталась строить игру через Ягупову и Юркевичус, но предсказуемость атак и низкая реализация бросков позволяли Болгарии контролировать темп в течение всего игрового времени

Напомним, что в первом туре подопечные Мурзина добыли победу над Черногорией 71:65. Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 18 ноября против Азербайджана.

