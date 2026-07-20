"Боль невыносимая": Месси прервал молчание после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси признался, что невероятно болезненно воспринял поражение команды от Испании в финале чемпионата мира 2026 года. По словам 39-летнего нападающего, ему и его партнерам удался невероятный турнир, во время которого они выдали ряд невероятных матчей.

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Об этом Месси написал на своей странице в социальной сети Instagram. Футболист американского "Интера" подчеркнул, что невероятно горд выступлением команды на полях США, Мексики и Канады. Он также поздравил испанцев с победой и завоеванием "золота" мундиаля.

"Боль невыносима, и потребуется время, чтобы эта рана зажила. Но я также запомню все хорошее: матчи, в которых мы переломили ход игры, отдав все силы, поддержка всей страны, которая вместе с упорным трудом и усилиями этой команды привела нас к тому, что мы оказались в числе лучших в мире. Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, но эта команда дважды подряд выходила в финал чемпионата мира. Также хочу поздравить Испанию с победой на чемпионате", – прокомментировал чемпионат Месси.

Отметим, что футболисты сборных Аргентины и Испании устроили массовую драку после финального свистка финала ЧМ-2026.

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