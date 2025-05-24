'Благодарность ВСУ'. 'Динамо' официально поменяло свою эмблему. Фотофакт

Киевское "Динамо" после завоевания 30-го чемпионского титула в своей истории объявило о важном символическом изменении — на эмблеме клуба появилась третья звезда. Как сообщили в пресс-службе, она посвящена не только спортивному достижению, но и выражает благодарность Вооружённым силам Украины.

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В клубе подчеркнули, что эта победа была добыта в условиях полномасштабной войны, и именно благодаря защитникам Украины возможна не только футбольная борьба, но и само существование повседневной жизни. Новая звезда стала "знаменем подяки" всем, кто защищает страну на фронте. В клубе назвали её звездой ВСУ, звездой чести и несокрушимости.

Футбольный клуб "Динамо" Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду - каждому защитнику и каждой защитнице, которые защищают нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и благодарности", – говорится в заявлении динамовцев.

Как сообщал OBOZ.UA, столичная команда в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу.

За все 30 туров УПЛ подопечные Александра Шовковского ни разу не проиграли, что произошло четвертый раз в истории. Ранее команда достигала подобного успеха в сезонах 1999/00 (при Валерии Лобановском), 2006/07 (с Анатолием Демьяненко) и 2014/15 (под руководством Сергея Реброва).

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