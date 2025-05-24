'Динамо' завершило чемпионат Украины непобедимым. Видео

Матч заключительного, 30-го тура в Премьер-лиге между "Динамо" и "Колосом" завершился боевой ничьей - 1:1. Для киевлян этот результат позволил в четвертый раз в своей истории завершить сезон без поражений. Ранее команда достигала подобного успеха в сезонах 1999/00 (при Валерии Лобановском), 2006/07 (с Анатолием Демьяненко) и 2014/15 (под руководством Сергея Реброва).

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"Динамо" первым вышло вперед - на 31-й минуте Пихаленок точно пробил после хорошего розыгрыша с Ванатом и Рубчинским.

Во втором тайме ковалевцы быстро ответили: Сидоров реализовал момент после подачи Владой с фланга.

До конца игры обе команды создали несколько возможностей, но победителя определить не удалось. "Колос" достойно противостоял чемпиону, а "Динамо" удержало нужный результат, сразу после финального свистка получив золотые медали чемпионов Украины сезона 2024/25.

За 30 туров "бело-синие" одержали 20 побед и 10 раз сыграли вничью. Новый успех подопечных Шовковского вошёл в число самых стабильных выступлений в истории УПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, столичная команда в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу.

После этого "бело-синие" сменили свою эмблему.

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