БК 'Днепр' стартовал с двух побед в сезоне Суперлиги Favbet

В воскресенье, 6 октября, играются очередные поединки чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. БК "Днепр" одержал победу над "Черкаськими Мавпами" со счетом 82:63, выиграв второй матч над стартом сезона.

Видео дня

Днепр уверенно начал игру, со старта заработав себе преимущество +10, но дальше развить успех помешала воздушная тревога, прервавшая игру почти на час.

После возобновления матча Черкаськи Мавпы выровняли ход игры и долго держали свое отставание в районе 5-8 очков. Равная игра продолжалась до середины третьей четверти, когда Днепр совершил решающий рывок в матче, доведя до перерыва свое преимущество до +18.

В последней четверти Черкаськи Мавпы из-за перебора фолов потеряли центровых Клебана и Агафонова, а с ними и шансы на успешный результат. Наставники доигрывали матч игроками, не часто получающими игровую практику, что не повлияло на результат.

Днепр имел просто тотальное преимущество под щитами, выиграв подбор 50 на 25, в том числе на чужом щите 20 против 3. Плюс днепряне реализовали 50% дальних (8/16).

Сразу два игрока Днепра оформили дабл-дабл – Даниил Сипало (12 очков и 10 подборов) и Владимир Конев (10 очков, 11 подборов), а самым результативным стал Станислав Тимофеенко с 13 очками. У Черкаських Мавп отметим Назара Холода, который записал в свой актив 16 очков.

Днепр выиграл второй матч и вместе с Ривным стартует в сезоне с двух побед, тогда как Черкаськи Мавпы выиграли на старте один матч из двух.

19-20 октября Черкаськи Мавпы сыграют в Луцке, а Днепр уже на следующей неделе матчем в Польше стартует в основном раунде Кубка Европы ФИБА.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, Шинник

Днепр – Черкаськи Мавпы 82:63 (27:19, 10:12, 23:11, 22:21)

Днепр: Сипало 12+10 подборов, Тимофеенко 13, Конев 10+11 подборов, Закурдаев 4, Горобченко 12+5 передач – старт; Сорочан 9+5 подборов, Дубоненко 7, Загреба 7, Орешник 5, Колдомасов 3, Тарасенко 0, Кочерга 0

Черкасские Обезьяны: Марченко 7, Холод 16+5 подборов, Кошеватский 3+7 передач – 6 потерь, Агафонов 9+6 передач, Пирогов 7 – старт; Климов 7, Упырь 5, Клебан 4+7 подборов, Фесун 3, Назаренко 2