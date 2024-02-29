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Биатлонист сборной Украины выиграл Малый хрустальный глобус

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Биатлонист сборной Украины выиграл Малый хрустальный глобус

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин выиграл юниорский сезон Кубка IBU в дисциплине масс-старт. 20-летний тернополянин впервые в карьере стала обладателем Малого хрустального глобуса.

Биатлонист сборной Украины выиграл Малый хрустальный глобус

В первой гонке с массовым стартом, которая 11 февраля прошла на юниорском чемпионате Европы, Виталий изначально занял третье место, однако после дисквалификации соперника поднялся на одну ступень.

Биатлонист сборной Украины выиграл Малый хрустальный глобус

Во второй гонке 29 февраля Виталий финишировал четвертым. Набранных очков (125) хватило, чтобы остаться на первом месте, опередив ближайшего конкурента на 35 пунктов.

Биатлонист сборной Украины выиграл Малый хрустальный глобус

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