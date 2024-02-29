Украинская биатлонистка драматично выиграла 'золото' юношеского чемпионата мира. Видео

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала чемпионкой мира среди юношей на первенстве планеты, которое в эти дни проходит в эстонском Отепя. 19-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в гонке с массовым стартом, вырвав награду на последних метрах дистанции.

Меркушина-младшая допустила по одному промаху на первых двух огневых рубежах, чем поставила себя в не очень выгодное положение. В то же время лишь четырем участницам гонки, среди которых наша Ксения Приходько, удалось закрыть все 20 мишеней.

На решающий огневой рубеж украинка пришла с отставанием в 28 секунд от лидера Эльзы Тангландер из Швеции. Та умудрилась три патрона пустить в "молоко", что позволило Меркушиной броситься в гонку за представительницей Франции Лолой Бужо.

Развязка наступила на финишном круге. Александра обогнала свою соперницу и с отрывом в 1,9 секунды закончила гонку победительницей. Эта награда стала первой для украинской сборной на первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм после исторической для своей команды эстафетной гонки чемпионата мира завершила гонку выкриком "Слава Украине!".

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