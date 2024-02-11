newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

На чемпионате Европы по биатлону отдали "серебро" украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
9,6 т.
На чемпионате Европы по биатлону отдали 'серебро' украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Украинский биатлонист Виталий Мандзин завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата Европы, который проходил в польском Якушице. 20-летний тернополянин занял третье место в масс-старте из 59 участников, однако после дисквалификации соперника поднялся на одну ступень. 

На чемпионате Европы по биатлону отдали "серебро" украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Виталий провально начал гонку, сделав на первом огневом рубеже один неточный выстрел и опустившись на 38-е место с отставанием более минуты от лидера. Вторая лежка далась украинцу значительно лучше. Он сполна воспользовался промахами конкурентов, отработал чисто и поднялся на 4-е место (+19.5). 

На чемпионате Европы по биатлону отдали "серебро" украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Во второй половине гонки вновь начались "качели". 2 промаха на первой стойке и 10-я позиция (+52.9). Однако на заключительную "стойку" украинец смог собраться, выдав великолепный результат. 0 промахов позволило ему финишировать третьим. 

На чемпионате Европы по биатлону отдали "серебро" украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Его обошел чемпион мира (2022) Якоб Кульбин, однако на последнем огневом рубеже эстонец сделал 6 выстрелов, вместо разрешенных пяти, из-за чего был дисквалифицирован. Для Украины это стало первой медалью на Евро-2024. Еще один представитель нашей сборной Степан Кинаш закончил масс-старт 34-м.

На чемпионате Европы по биатлону отдали "серебро" украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!