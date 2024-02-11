На чемпионате Европы по биатлону отдали 'серебро' украинцу, дисквалифицировав чемпиона мира

Украинский биатлонист Виталий Мандзин завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата Европы, который проходил в польском Якушице. 20-летний тернополянин занял третье место в масс-старте из 59 участников, однако после дисквалификации соперника поднялся на одну ступень.

Виталий провально начал гонку, сделав на первом огневом рубеже один неточный выстрел и опустившись на 38-е место с отставанием более минуты от лидера. Вторая лежка далась украинцу значительно лучше. Он сполна воспользовался промахами конкурентов, отработал чисто и поднялся на 4-е место (+19.5).

Во второй половине гонки вновь начались "качели". 2 промаха на первой стойке и 10-я позиция (+52.9). Однако на заключительную "стойку" украинец смог собраться, выдав великолепный результат. 0 промахов позволило ему финишировать третьим.

Его обошел чемпион мира (2022) Якоб Кульбин, однако на последнем огневом рубеже эстонец сделал 6 выстрелов, вместо разрешенных пяти, из-за чего был дисквалифицирован. Для Украины это стало первой медалью на Евро-2024. Еще один представитель нашей сборной Степан Кинаш закончил масс-старт 34-м.

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