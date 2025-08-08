'Бешеные цены': Дерюгина рассказала, почему тяжело готовить гимнасток к чемпионату мира, какую 'подставу' устроила Бразилия и чего ждать от Онофрийчук

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина рассказала о трудностях при подготовке к чемпионату мира-2025, который с 20-го по 24 августа примет Рио-де-Жанейро. По словам президента нашей федерации, против спортсменок будет большая влажность, а также пришлось отказаться от периода акклиматизации перед соревнованиями в Бразилии.

В разговоре с OBOZ.UA Ирина Ивановна подчеркнула тяжелые климатические условия в Рио, которые значительно усложняют работу с предметами.

"В групповых упражнениях работаем, потому что очень тяжелая лента. На чемпионате мира в Бразилии будет высокая влажность, а лента при такой влажности становится тяжелой и не работает. Поэтому упражнение с лентой – это лотерея, результат непрогнозируемый", – отметила Дерюгина.

К мировому первенству украинские гимнастки готовились сначала во Дворце спорта, а после двух Кубков мира отправились в Ужгород: "В Киеве нам негде тренироваться. У нас есть возможность реконструкции и есть проект, все принято, но с начала войны заморожено".

"Это реконструкция, а не новое строительство, и было бы очень хорошо, чтобы правительство подумало и предоставило возможность доделать помещение. На это нужно не так много денег, а мы бы уже готовились к Олимпиаде с нормальным потолком. Сейчас это невозможно", – добавила известный тренер.

Чемпионат мира в Южной Америке стартует уже 20 августа, но сборная Украины решила отказаться от идеи прилететь в Рио заранее и пройти полноценную акклиматизацию. Причина – бешеные цены на отели в городе.

"Времени на акклиматизацию у нас не будет. Мы едем и сразу соревнуемся, потому что очень дорого, просто бешеные цены. В Бразилии в связи с соревнованиями стоимость на отели подняли в четыре раза. Видимо, решили за один чемпионат мира немного улучшить финансовое положение и решить свои вопросы. Нам даются цены просто космос", – рассказала Дерюгина.

На чемпионате Европы-2025 Таисия Онофрийчук впервые за 28 лет завоевала для Украины "золото" в многоборье. Но, по словам Ирины Ивановны, 17-летняя киевлянка не показала всего, на что способна.

"Я вам больше скажу: Тая еще не совсем была в форме на этом чемпионате. Сейчас будет лучше. Она выступала, но это был еще не предел. Хотя очень тяжело – составить, угадать, помочь. Все случается. Бывает, что человек не с той ноги встал и надо поменять все. Это очень сложно. Но будем стараться со всем справиться", – рассказала тренер.

"У нас в целом сейчас очень хорошая обстановка, и я этому рада. Многие регионы участвуют, многие дети возвращаются, возвращаются родители. Все немного побыли за границей, посмотрели и поняли, что дома лучше. Поэтому, даже несмотря на бомбежки, все возвращаются в Украину. И никто не хочет уезжать. Хотелось бы, чтобы все это понимали, и как можно раньше", – отметила Дерюгина.

