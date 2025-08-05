'Она сорвала мозги всем': Дерюгина рассказала о неожиданном выборе 16-летней гимнастки на Олимпиаду, бессонных ночах и возвращении детей во время войны

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина призналась, что сейчас очень трудно найти спортсменку с настоящим характером, поэтому им очень повезло с Таисией Онофрийчук, за которую пришлось бороться в начале полномасштабного вторжения РФ, а потом доказывать, что именно она в свои 16 должна выступать на Олимпиаде-2024. Но уже в этом году киевлянка завоевала первое за 28 лет "золото" чемпионата Европы по многоборью.

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В разговоре с OBOZ.UA Ирина Ивановна рассказала, как возвращала своих учениц домой после 22 февраля 2022-го, искала помещение для тренировок и увидела новую Онофрийчук, которую раньше не замечала в зале. Президент Украинской федерации гимнастики вспомнила безумное выступление Таи на Олимпиаде, мокрые руки, из-за которых девушка ошиблась и осталась без медали, а также отметила, как трудно будет нашим гимнасткам на чемпионате мира-2025 в Бразилии из-за высокой влажности.

– Тая – это очень красивая девушка, которая имеет уникальный характер. И если его еще немного закалить, она сможет достичь большего. И хорошо, что меня поддержали, когда я решила взять ее на Олимпиаду, потому что если бы этого не произошло, я даже не знаю, что бы было, поскольку все надо делать вовремя, нужно дать возможность выступить. И она доказала всему миру, что она может. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, это будет очень тяжелый период. Но посмотрим...

Хочу сказать, что когда началась полномасштабная война, было очень трудно. Все разбежались с первым взрывом в Борисполе. Мы не знали, что делать. Тех детей, которые остались, вывезли в Ужгород, где с ними была Марина Кардаш, а я находилась в Киеве и начала обзванивать всех и как-то пытаться вернуть детей в Украину.

И дедушка Таи провел очень хорошую работу со своим сыном, потому что больше месяца длилась эта борьба за ее возвращение. После вторжения приехал совсем другой ребенок, и началась совсем другая работа. В ней проснулся лидер, характер. С Таей очень удобно работать и, я считаю, что она еще многого добьется. Мы верим в нее, а она верит в нас.

– Вы так эмоционально говорите о борьбе, которая шла за Таю, когда она уехала в Польшу. А можете немного больше рассказать, как это происходило? Как именно вы ее возвращали?

– Ну, знаете, остаться в Киеве, когда россияне вообще ездили по городу – это было ужасно. И когда произошел весь этот кошмар в Буче, а оккупанты стояли в 20 километрах от столицы. Это был просто ужас.

Старшие дети уже находились в Ужгороде. Но зала нет, тренироваться невозможно. Ежедневно была на телефоне с этими директорами из Ужгорода. А они говорят: мы открыли зал и теперь в нем все спят. Поэтому спасибо за помощь Вадиму Марковичу Гутцайту, потому что я ему сказала: мы возвращаемся в Киев, поддержите нас, чтобы мы могли здесь тренироваться. А это был настоящий ужас, поскольку все залы использовались не по назначению. Понимаете?

– Склады, убежище, укрытие.

– Да. И мы там тренировались. И я начала контактировать с родителями Таи, с дедушкой. Это просто был какой-то ужас. Поскольку мало того, что надо было ее уговорить, она находилась с мамой и сестренкой в Польше. И мама привела ее на границу и осталась с польской стороны, а здесь, с украинской, находился дедушка. И Тая сама шла, проходила ту границу, а дедушка ее встречал. И они с бабушкой ее привезли.

И, знаете, вот приехал совсем другой ребенок. Я до войны его и не видела, его в зале не было видно. А вот приехал другой ребенок и пошла другая работа. И вот, знаете, как по мановению волшебной палочки. Соскучилась, захотела. Другое осознание. Война изменила в ней много процессов. Она просто стала старше, я бы сказала. И пошло. И я этому очень рада.

– А что именно вы увидели в Тае в тот момент?

– Смотрите, я могу сказать следующее. Я, во-первых, люблю работать, чтобы у меня было много детей. Вот недавно я собрала юниоров, я с ними работала. Мы переделали программы и все, что надо было. Потому что у меня потом не будет времени. И детки сейчас очень хорошо выглядели на Украине. Очень хорошо. Все заметили эту работу.

И я рада, что у нас уже есть следующее поколение. Они в следующем году входят в мастера-сеньоры. И мне нужна конкуренция, я люблю конкуренцию, чтобы они в зале соревновались и боролись. У нас изменились правила. И при новых правилах ты никогда не знаешь, как. Потому что Тая вошла еще с теми правилами на Олимпиаде.

А после Парижа-2024 уже правила изменились. И очень трудно было. Перестраиваться всем сложно. Не было ни одного ребенка, который бы зашел и растворился. Поэтому мы много меняли, мы искали музыку, много было работы. Потому что для нас с Иришей самое важное – это найти музыку, сделать правильный монтаж, правильную постановку. Если это все получается, значит, пошла работа.

Это очень сложный процесс. И для этого нужен вкус. У нас такой вид спорта, что все видно. Понимаете, наши гимнастки должны быть самыми лучшими, самыми красивыми и самыми-самыми-самыми. И я очень люблю свою работу. Как-то всю жизнь ее люблю. И получаю удовольствие от этого. Поэтому, возможно, так и получается. Это для меня даже – не работа, это для меня – наслаждение.

– Я почему спрашивала о том, что вы побавили в Тае... Просто, когда все узнала, что эта 16-летняя девушка едет на Олимпийские игры вместо опытной Виктории Оноприенко, у людей, которые не знают всю ситуацию изнутри, был определенный шок.

– А я вам сейчас могу сказать. Вот смотрите: человек, который хочет поехать и закончить. А еще Вика – замечательная гимнастка, но, знаете, не сложился бойцовский характер. Вот не было его. Она ни на одном старте не могла выйти и получить медаль. Очень редко в ленте нам получалось взять. Это только один вид. А на Олимпиаде – многоборье, там нет видов.

И, понимаете, задача стояла следующая: нужен был тот клиент, который выйдет и покажет себя. Просто покажет. Тая была безбашенная в этом плане. В хорошем смысле. Она обожает выступать, она любит публику. Когда она приехала в Париж, ее аж подбрасывало. Она выходила и швыряла эти предметы.

Я смотрела, как все бросают те предметы аккуратно, чтобы ловить. А она бросала их под самую крышу. Я только думала: Боже, чтобы она не задела ничего и предмет не изменил направление, чтобы она все поймала. У меня был сильный стресс, потому что я и плакала там, и все остальное. Потому что это было тяжело, реально тяжело.

И, знаете, я хотела, чтобы мы имели гимнастку в дальнейшем на четыре года и на следующую Олимпиаду. У меня такое было с Сашей Тимошенко, которая сначала поехала на Олимпиаду-1988 в Сеул, а потом поехала в Барселону. Поэтому, наверное, с Таей мы не просто правильно поступили, а все поняли, весь НОК меня понял. И все сказали, что да, все должно было быть только так.

Она в Париже сорвала мозги вообще всем, когда выходила на ковер. Все были просто в шоке. Понимаете? И я вам хочу сказать, что мы сейчас ищем таких детей, а такого характера нет. А это – самое важное, понимаете? Я могу научить многому, но не могу изменить характер. Я могу его немного укрепить, но если чего-то нет – то это изменить невозможно.

И я рада, что при многих обстоятельствах у Таи это все сложилось. Ну, вот сложилось, понимаете? Потому что, в первую очередь, все правильно делали. А могло быть все и иначе, и это было бы ужасно. И ее могло бы потом не быть.

– А после Олимпиады, когда не все сложилось, какие-то разговоры были с Таей, чтобы это не, возможно, не повлияло на нее в будущем, чтобы не зацепило психологически?

– Да нет, у нее все было нормально. Просто она так хотела. Очень хотела. Она даже не понимала, как. И просто немного не справилась. Мяч выскочил из рук. У нас эти мячи, а руки во время выступления мокрые. Это ужас. А сейчас в Бразилии я вообще не понимаю, что будет. Это ужас.

– И хотелось бы услышать ваши впечатления от выступления на чемпионате Европы, где после 28 лет украинка завоевала "золото" в многоборье.

– Вы знаете, я вам больше скажу: Тая еще не совсем была в форме на этом чемпионате. Сейчас она будет лучше. Она выступала, но это был еще не предел. Но это очень тяжело – составить, угадать и помочь. Все случается. Бывает, что человек ни с той ноги встал и надо поменять все. Это очень сложно. Но будем стараться со всем справиться.

Просто очень тяжелая страна и очень тяжелые условия. И вообще, все очень тяжело. Вот она мне говорит, что сегодня не спала. Понятно, что я и сама до 4 утра не сплю. Я боюсь, если засну... У меня такое ощущение, что под домом стреляют, над крышей стреляют. Потом ты утром вообще не можешь с собой справиться. А тебе еще тренироваться и выступать. Это ужасно. Но я очень люблю то, что делаю, и знаю, что делаю.

– Кстати, вы упомянули Бразилию, где в августе состоится чемпионат мира-2025. Как проходит подготовка, в частности в групповых упражнениях?

– Работаем. В групповых упражнениях мы работаем, потому что очень тяжелая лента. На чемпионате мира в Бразилии будет высокая влажность, а лента при такой влажности становится тяжелой и не работает. И вот насколько будет возможность с ней справиться... Поэтому упражнение с лентой – это лотерея, это очень трудно, поскольку там очень большая влажность, и результат непрогнозируемый.

– Как вы к этому готовитесь?

– Сначала мы находились во Дворце спорта, а после двух Кубков мира отправляемся в Ужгород, поскольку в Киеве нам негде тренироваться. У нас есть возможность реконструкции и есть проект, все принято, но с начала войны заморожено.

Это реконструкция, а не новое строительство, и было бы очень хорошо, чтобы правительство подумало и предоставило возможность доделать помещение. На это нужно не так много денег, а мы бы уже готовились к Олимпиаде с нормальным потолком. А сейчас это невозможно.

– Чемпионат мира стартует 20 августа. Когда планируете прибыть в Рио и закладываете ли время на акклиматизацию?

– Нет, времени на акклиматизацию не будет. Мы едем и сразу соревнуемся, потому что очень дорого, просто бешеные цены. В Бразилии в связи с соревнованиями цены на отели подняли в четыре раза. Это нереально. Видимо, решили за один чемпионат мира немного улучшить финансовое положение и решить свои вопросы. Очень дорого. Если ты заказываешь сам, то оно стоит одну сумму, а нам даются цены просто космос.

И поскольку они не предоставили никаких других возможностей в Рио, то нужно ехать в другой город, а приезжать в Рио из другого города – это вообще совсем другой мир. Поэтому решили: мы едем, сразу выступаем и – все.

– Как влияет на подготовку к чемпионату мира настолько удачное европейское первенство, где Таисия впервые за 28 лет завоевала для Украины "золото" в многоборье?

– Это нормально, это все уже прошло. Все, что было, прошло. Надо смотреть, что будет завтра, смотреть вперед. Вообще, успех и медные трубы – это такое сложное понятие. Но мы в гимнастике такое проходим. А кто не проходит, тот остается позади.

У нас в целом сейчас очень хорошая обстановка, и я этому очень рада. Многие регионы участвуют, многие дети возвращаются, возвращаются родители. Все немного побыли за границей, посмотрели и поняли, что дома лучше. Поэтому, даже несмотря на бомбежки, все возвращаются в Украину. И никто не хочет уезжать. Хотелось бы, чтобы все это понимали и как можно раньше.

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