'Боже, хоть бы не задела ничего!' Дерюгина призналась, почему плакала на Олимпиаде и поставила на 16-летнюю гимнастку, а не призера чемпионата мира

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина объяснила, почему вместо опытного призера чемпионата Европы Виктории Оноприенко на прошлогодние Олимпийские игры поехала 16-летняя Таисия Онофрийчук, которая на тот момент еще не имела громких титулов. По словам президента Украинской федерации гимнастики, ей была нужна волевая спортсменка на перспективу.

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В разговоре с OBOZ.UA Ирина Ивановна отметила отчаянность Онофрийчук в Париже-2024, причину той роковой ошибки, которая не позволила ей получить награду, а также мастерство Оноприенко. Однако Виктории не хватало характера.

"Вот смотрите: человек, который хочет поехать и закончить. А еще Вика – замечательная гимнастка, но, знаете, не сложился бойцовский характер. Вот не было его. Она ни на одном старте не могла выйти и получить медаль. Очень редко в ленте нам получалось взять. Это только один вид. А на Олимпиаде – многоборье, там нет видов", – рассказала Дерюгина.

"Задача стояла такая: нужен был тот клиент, который выйдет и покажет себя. Просто покажет. Тая была безбашенная в хорошем смысле. Она обожает выступать, любит публику. Когда приехала в Париж, ее аж подбрасывало. Она выходила и шпуляла эти предметы", – вспомнила Ирина Ивановна.

По словам тренера, она с волнением наблюдала, как Таисия и другие гимнастки обращались с предметами.

"Я смотрела, как все бросают – аккуратно, чтобы ловить. А Тая бросала под самую крышу. Я только думала: Боже, хоть бы она не задела ничего и предмет не изменил направление, чтобы она все поймала. У меня был сильный стресс, я и плакала там, и все остальное. Потому что это было тяжело, реально тяжело", – признается председатель федерации.

В лице Онофрийчук Дерюгина и весь тренерский штаб хотели иметь гимнастку на следующие четыре года и на Олимпиаду-2028 в США.

"У меня такое было с Сашей Тимошенко, которая сначала поехала на Олимпиаду-1988 в Сеул, а потом в Барселону. Поэтому, наверное, с Таей мы не просто правильно поступили, а все поняли, весь НОК меня понял. И все сказали, что да, все должно было быть только так. Она в Париже сорвала мозги вообще всем, когда выходила на ковер. Все были просто в шоке", – отметила Ирина Ивановна.

"Мы сейчас ищем таких детей, а такого характера нет. А это самое важное! Я могу научить многому, но не могу изменить характер. Могу его немного укрепить, но если чего-то нет, это изменить невозможно. И я рада, что при многих обстоятельствах у Таи это все сложилось. Потому что, в первую очередь, все правильно делали. А могло пойти все иначе. И ее могло бы потом не быть", – считает Дерюгина.

Также главный тренер сборной рассказала, что помешало Таисии выиграть награду в Париже, ведь в финал она попала с четвертой суммой баллов. Но в решающий день допустила ошибки.

"Просто она так хотела. Очень хотела. Она даже не понимала как. И просто немного не справилась. Мяч выскочил из рук: руки во время выступления мокрые. Это ужас", – вспомнила Ирина Ивановна.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA Дерюгина рассказала о неожиданном выборе 16-летней гимнастки на Олимпиаду, бессонных ночах и возвращении детей во время войны.

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