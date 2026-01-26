'Без всяких скандалов': футболист сборной Украины рассказал об общении с Суркисом перед подписанием контракта с 'Динамо'

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко назвал настоящим праздником подписание нового контракта со столичным клубом. Футболист сборной Украины, который мог перейти в испанскую "Жирону" на правах свободного агента, подчеркнул, что он с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом договорился продлить сотрудничество.

Об этом Шапаренко заявил в комментарии официальному сайту "Динамо". 27-летний центральный полузащитник также не стал называть цели киевского клуба в нынешнем сезоне, отметив, что не хочет разбрасываться громкими словами и обещаниями.

"Во-первых, я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе, "Динамо". Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку. Как сказал Игорь Михайлович, мы все нормально согласовали, поговорили без всяких скандалов. Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их все воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом", – сказал Шапаренко.

Отметим, что президент "бело-синих" также дал свой комментарий по контракту с футболистом, пообещав отпустить Николая в Европу при получении выгодного соглашения.

