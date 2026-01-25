Суркис прокомментировал новый контракт 'Динамо' с футболистом сборной Украины словами 'Нужно иметь смелость'

Киевское "Динамо" продлило контракт с полузащитником сборной Украины Николаем Шапаренко, сообщает пресс-служба столичной команды. Срок нового соглашения с 27-летним игрок рассчитан сроком на пять лет.

Николай Шапаренко является воспитанником мариупольского "Ильичевца", откуда в июне 2015 года перешел в "Динамо". После выступлений за команды U19 и U21 он дебютировал за основу киевлян в ноябре 2017 года в матче Украинской Премьер-лиги против "Звезды" из Кропивницкого и с тех пор стал ключевым игроком команды.

Всего в составе "Динамо" Шапаренко провел 230 матчей, забил 32 мяча и отдал 41 результативную передачу. Вместе с киевским клубом он дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и дважды Суперкубок страны, а также закрепился в статусе одного из ведущих игроков национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей.

Президент клуба Игорь Суркис подчеркнул, что решение игрока остаться в команде в нынешних условиях является показателем его отношения к клубу, несмотря на слухи о возможном уходе свободным агентом. По словам Суркиса, переговоры прошли быстро и без каких-либо проблем, а сам футболист повел себя порядочно и открыто.

Игорь Михайлович уверен, что подписание пятилетнего соглашения требует от футболиста характера и ответственности, добавив, что "нужно иметь смелость", чтобы сделать такой выбор, когда у игрока была возможность пойти другим путем.

Также Суркис заверил, что клуб не станет препятствовать трансферу в будущем при достойном предложении, но сейчас полностью доволен решением Шапаренко остаться и рассчитывает на его ключевую роль в чемпионате, Кубке и еврокубках.

