Заслуживает ли Трамп Нобелевской премии мира: опрос показал настроения в Европе

Большинство граждан стран Евросоюза негативно оценивают роль президента США Дональда Трампа в мировой политике. По их мнению, американский президент не заслуживает Нобелевской премии мира.

Видео дня

Об этом свидетельствуют свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного консалтинговой компанией FGS Global в 23 странах ЕС. С ним ознакомилось издание Politico.

Результаты опроса

Согласно материалу, 77% опрошенных ответили "нет" на вопрос, заслуживает ли глава Белого дома Нобелевской премии.

Лишь меньшинство респондентов поддержало такую идею. Около двух третей респондентов заявили, что пессимистично оценивают влияние главы Белого дома на мировую экономику – 69%, на мир и безопасность – 64%; на ситуацию в собственной стране – 64%.

Американский лидер остается непопулярным даже среди сторонников правых популистских европейских партий, которых он ранее называл своими союзниками. Опрос проводился с 10 по 23 ноября 2025 года среди 11 714 взрослых в 23 странах ЕС (Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции). Погрешность для национальных выборок составляет ±4,4%.

Напомним, ранее Дональд Трамп во время пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, снова публично пожаловался на отсутствие Нобелевской премии мира. Он заявил, что якобы остановил несколько войн и спас миллионы людей.

Он не переставал жаловаться на то, что не получил премию мира, которую, по его убеждению, он вполне заслуживает. Он обвинил Норвегию в том, что его "выдающиеся достижения" не оценили члены Нобелевского комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года президент США наконец-то получил долгожданную премию мира, но не Нобелевскую. Главе Белого дома вручили "премию мира ФИФА – Футбол объединяет мир".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!