Испанский клуб купил игрока сборной Украины и нацелился на лидера 'Динамо'

Испанская "Жирона" продолжает пополнять свой состав украинскими футболистами. Каталонский клуб согласовал контракт с игроком национальной команды U-20 Александром Пищуром-младшим, а также готова начать переговоры о подписании лидера киевского "Динамо" Николая Шапаренко.

Видео дня

Об этом информирует портал Sport.es. Соглашение с Пищуром подписано сроком до 2030 года, а венгерский клуб "Дьер", за который он выступал получит компенсацию в размере одного миллиона евро. Сам 20-летний форвард сначала будет выступать за резервную команду "Жироны".

Шапаренко же давно входит в сферу интересов испанцев. Его контракт с "Динамо" заканчивается летом нынешнего года, а это значит, что он уже сейчас может подписать предварительный договор о будущем трансфере на правах свободного агента.

В то же время не исключается и переход футболиста в испанский клуб до конца зимнего трансферного окна, как это было с Виктором Цыганковым в 2023 году, когда "бело-синие" в аналогичной ситуации согласить отпустить своего лидера за пять миллионов евро.

Напомним, что в "Жироне" помимо Цыганкова также играют украинцы Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый бельгийский клуб купил нападающего сборной Украины Даниила Сикана за 3,5 миллиона евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!