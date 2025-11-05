'Бенфика' – 'Байер': где смотреть 'украинский' матч Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов примет на своем поле леверкузенский "Байер". Команда тренера Жозе Моуриньо, цвета которой защищают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, сыграет с представителем немецкой Бундеслиги в среду, 5 ноября.

Поединок принимает знаменитый стадион "Да Луш" в столице Португалии. Стартовый свисток арбитра Симоне Соццы из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из столицы Франции на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 4". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева. Эксперты GGBET по состоянию на 15:30 5 ноября отдают предпочтение "Бенфике" с коэффициентом 1,89. А победу "Байера" оценивают в 3,89.

Команды шесть раз встречали друг с другом причем в трех разных турнирах – Лиге чемпионов, Кубке кубков и Лиге Европы. Португальцы выиграли две игры, а немцы – одну.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов между пражской "Славией" и лондонским "Арсеналом" был установлен исторический рекорд турнира.

