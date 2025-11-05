В Лиге чемпионов установлен исторический рекорд

Полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым футболистом в истории турнира. Накануне 15-летний футболист вышел на замену в матче "канориров" с пражской "Славией" и побил предыдущее достижение.

Видео дня

Об этом информирует Европейский футбольный союз (УЕФА) на официальной странице Лиги чемпионов в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Наставник англичан Микель Артета решил выпустить своего юного игрока на 73-й минуте поединка при счете 3:0 в пользу "Арсенала".

Уроженец Челмсфорда появился на поле стадиона "Эден" в возрасте 15 лет и 308 дней. Англичанин на 75 дней перебил рекорд немецкого нападающего Юссуфа Мукоко из дортмундской "Боруссии".

Самые молодые футболисты в истории Лиги чемпионов:

15 лет и 308 дней: Макс Доуман ("Арсенал"). 16 лет и 16 дней: Юссуф Мукоко ("Боруссия" Дортмунд). 16 лет и 68 дней: Ламин Ямаль ("Барселона").

Отметим, что "Арсенал" фантастически начал розыгрыш Лиги чемпионов, выиграв четыре матча с общим счетом 11:0.

Как сообщал OBOZ.UA матче третьего тура Лиги чемпионов между "Кайратом" и кипрским "Пафосом" был установлен новый антирекорд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!