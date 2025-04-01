'Бельгия нас поставила на место': известный тренер призвал не увольнять Реброва

Известный украинский тренер Владимир Шаран призвал поддержать главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после фиаско команды в плей-офф Лиги наций. Бывший наставник "Александрии" и "Миная" отметил, что выступает против отставки легендарного форварда, так как игры с бельгийцами показали возможности "сине-желтых".

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Об этом Шаран заявил в интервью изданию "Украинский футбол". 53-летний специалист также выразил уверенность в том, что победа украинцев над "красными дьяволами" в первом матче плей-офф турнира стала следствием недооценки со стороны соперников, доказательством чему послужила ответная игра.

"Я считаю, что на данном этапе нет смысла менять тренера. Никто не ожидал, что мы обыграем Бельгию в первом матче, особенно после первого тайма. После этой игры все начали говорить, какие мы сильные, а Бельгия слабенькая. А оказалось, что не слабенькая, они просто нас недооценили в первом матче, а на второй собрались. Конечно, со стороны нашей команды это был провальный матч. Бельгия нас просто поставила на место и справедливо победила", – сказал Шаран.

На минувшей неделе сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры команды Сергей Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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