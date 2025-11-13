Английский клуб "Эвертон" готов отказаться от идеи продления контракта с украинским защитником Виталием Миколенко перед зимним трансферным окном, пишет goodisonnews.com. Действующее соглашение 26-летнего футболиста сборной Украины с клубом истекает в конце текущего сезона.

Журналисты издания пишут, что Виталий остается важным игроком основы, однако его будущее в Ливерпуле уже несколько недель находится под вопросом. Недавние сообщения утверждали, что клуб готовит для него новое предложение, но ситуация может измениться.

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес недавно продлил контракты с рядом игроков, однако на рынке появилось потенциальное усиление, которое может заставить руководство изменить позицию по Миколенко.

Речь идет о перуанском (ошибка оригинала — эквадорском) левом защитнике Первизе Эступиньяне, который летом перешел из "Брайтона" в "Милан". По данным Milan Live, футболист может уже в январе покинуть Италию. Эступиньян провел всего шесть матчей в Серии А и не смог оправиться от двух результативных ошибок в проигранной встрече с "Наполи" (1:2).

Ранее к игроку проявлял интерес "Атлетико" Мадрид, но источник отмечает, что у эквадорца по-прежнему есть рынок и в Англии благодаря успешному периоду в Премьер-лиге.

Для сравнения: за три сезона в "Брайтоне" Эступиньян провел 84 матча и сделал 15 результативных действий, тогда как у Миколенко — лишь шесть за 118 игр.

На этом фоне "Эвертон" может отказаться от продления соглашения с украинцем и попробовать вернуть в Англию более атакующего и динамичного Эступиньяна.

27-летний эквадорец выглядит более мощным и креативным вариантом на левом фланге, при этом его трансфер не станет непосильным для клуба — "Милан" заплатил за него всего 17 миллионов фунтов.

Пока неизвестно, насколько серьезен интерес других клубов АПЛ к Эступиньяну, но, как подчеркивает автор Goodison News, "Эвертону было бы глупо не попытаться заполучить такого игрока, если у него действительно появится шанс сменить клуб".

Напомним, что Миколенко не поможет национальной команде в матча отбора чемпионата мира 2026 года. Представитель английского "Эвертона" был исключен из состава после прохождения МРТ, которое показало у игрока повреждение, полученное в игре за клуб.

Летом появлялась информация, что возможность подписания Виталия изучал "Милан".

