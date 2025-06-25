Не Зинченко. 'Милан' собирается купить футболиста сборной Украины

Футбольный клуб "Милан" изучает возможность подписания 26‑летнего украинского защитника Виталия Миколенко из "Эвертона". Сенсационную новость у себя в соцсети Х сообщает журналист Луис Гирарди в Twitter.

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Миколенко перешёл в "Эвертон" 1 января 2022 года из киевского "Динамо" на контракт сроком до 30 июня 2026 года за сумму около £17–18 млн (≈ €21–23 млн) . В "Динамо" он провёл 132 матча, забил 7 мячей и сделал около 20 результативных передач.

За последние сезоны в "Эвертоне" Миколенко сыграл:

2021/22: 16 матчей (1 гол)

2022/23: 36 матчей, без голов

2023/24: 34 матча, 2 гола

2024/25: 37 матчей, 1 гол

Итого: 123 матча и 4 гола во всех турнирах за "Эвертон"

По данным Capology, его базовая зарплата составляет примерно £58 000 в неделю (≈£3,016,000 в год), причём в контракте до июня 2026 года ещё остаётся 2 года и зарплата в общей сложности около £6 032 000

Контекст "Милана"

С рассмотрением Миколенко "Милан" может попытаться усилить левый фланг обороны. Защитник хорошо зарекомендовал себя в Премьер‑Лиге — при всём том, что раньше испытывал трудности под руководством Сэна Дайча, в сезоне 2023/24 он регулярно выступал и даже забивал

Итог

Параметр Значение Возраст 26 лет Контракт с «Эвертоном» До 30 июня 2026 Зарплата ~£58 000/нед, ~£3 016 000/год Трансфер из «Динамо» Январь 2022, €21–23 млн Матчи/голы за «Эвертон» 123 матча, 4 гола

"Милан" оценивает, насколько выгодной будет замена или усиление по позиции, учитывая возраст, трансферную цену и зарплатные обязательства. Если переговоры сложатся, переход может состояться ближе к летнему трансферному окну.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Милан" заинтересован в услугах другого украинца - Александра Зинченко. в услугах украинца заинтересовался "Милан". Причем изначально "россо-нери" запросили у "Арсенала" трансфер защитника сборной Италии Риккардо Калафьори, но получили категорический отказ.

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