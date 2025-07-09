Анчелотти, который не выпускал украинского футболиста в 'Реале', приговорен к тюрьме

Бывший главный тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти приговорён Провинциальным судом Мадрида к одному году тюремного заключения за налоговое правонарушение, связанное с его доходами за 2014 год. Итальянский специалист, под руководством которого украинский вратарь Андрей Лунин 77 раз оставался на скамейке запасных, также должен возместить ущерб налоговой службе в том же размере — 386 361,93 евро.

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Кроме того, 66-летний итальянец лишён права в течение трёх лет получать государственные пособия или субсидии, а также пользоваться налоговыми и социальными льготами, пишет Efe.

Прокуратура обвиняла нынешнего главного тренера сборной Бразилии в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 1 062 079 евро — из них 386 тысяч за 2014 год и почти 676 тысяч за 2015-й. Все обвинения касаются его первого периода работы в "Реале".

Во время судебных заседаний 2 и 3 апреля в Мадриде Анчелотти заявил, что никогда не собирался обманывать налоговые органы и просто следовал инструкциям клуба и своих консультантов. Он настаивал на полном оправдании.

В случае вынесения обвинительного приговора защита просила учесть смягчающие обстоятельства — возмещение ущерба (долг был полностью погашен в декабре 2021 года), а также чрезмерную затяжку дела.

Изначально прокуратура Мадрида подала в суд на Анчелотти в 2020 году, обвиняя его по двум эпизодам налоговых правонарушений и требуя наказания в виде четырёх лет и девяти месяцев лишения свободы. Этого срока гособвинение придерживалось и во время судебного процесса.

Анчелотти остаётся самым титулованным тренером в истории мадридского "Реала", который он возглавлял в двух периодах — с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025-й. В этом году итальянец покинул клуб, чтобы возглавить сборную Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта Анчелотти на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" оставил украинского голкипера Андрея Лунина в запасе, доверив место в воротах бельгийцу Тибо Куртуа. Этот выбор не принес мадридцам успеха – королевский клуб уже на 27-й секунде пропустил сенсационный гол.

25 мая мадридский "Реал" объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано на три сезона — с 1 июня 2025 года по 30 июня 2028 года.

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