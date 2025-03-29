Анчелотти, который не выпускал украинского футболиста в 'Реале', предстанет перед судом

Главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти обвиняют в налоговом мошенничестве, за которое ему грозит почти пять лет тюрьмы, пишет AS.com. Итальянский специалист, под руководством которого украинский вратарь Андрей Лунин 77 раз оставался на скамейке запасных, предстанет перед судом 2 апреля.

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По данным испанской прокуратуры, Анчелотти уклонился от уплаты налогов на сумму 1,2 миллиона евро в 2014–2015 годах. Он задекларировал лишь зарплату в "Реале", скрыв доходы от использования своих имиджевых прав.

Следствие утверждает, что тренер использовал сложную сеть компаний и трастов, чтобы избежать налогообложения как в Испании, так и за ее пределами. В результате прокуратура требует для него тюремного срока в 4 года и 9 месяцев, а также штрафов на сумму более 3 миллионов евро.

Анчелотти уже сталкивался с обвинениями в финансовых нарушениях, но этот процесс может стать самым серьезным за его карьеру. Если суд признает его виновным, тренеру грозит не только штраф, но и реальное заключение, что поставит под угрозу его дальнейшую работу в "Реале".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 марта Анчелотти на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" оставил украинского голкипера Андрея Лунина в запасе, доверив место в воротах бельгийцу Тибо Куртуа. Этот выбор не принес мадридцам успеха – королевский клуб уже на 27-й секунде пропустил сенсационный гол.

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