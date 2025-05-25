'Реал' официально назвал нового главного тренера, который возглавил клуб вместо Анчелотти

Футбольный клуб "Реал Мадрид" объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано на три сезона — с 1 июня 2025 года по 30 июня 2028 года.

Видео дня

Хаби Алонсо — легенда "Реала" и один из величайших футболистов в истории мирового футбола. В составе мадридцев в качестве игрока он провёл 236 матчей в период с 2009 по 2014 год и завоевал шесть трофеев: Лигу чемпионов (знаменитую "десятую" в Лиссабоне), Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, два Кубка Короля и Суперкубок Испании.

На международной арене Алонсо достиг не менее впечатляющих успехов в составе сборной Испании, с которой стал чемпионом мира в 2010 году и дважды побеждал на чемпионатах Европы — в 2008 и 2012 годах. Всего он провёл 113 матчей за национальную команду.

Тренерскую карьеру Алонсо начал в системе мадридского клуба, возглавив команду до 12 лет в сезоне 2018/2019. С ней он выиграл чемпионат и Турнир чемпионов.

Теперь он возвращается в "Реал" как один из самых уважаемых тренеров современности. За три сезона с леверкузенским "Байером" он добился исторического успеха, выиграв чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.

Официальное представление Хаби Алонсо в качестве нового тренера состоится завтра, 26 мая, в 12:30 по мадридскому времени на базе клуба в Вальдебебасе.

Алонсо сменил на этом посту Карло Анчелотти. С момента своего возвращения в клуб в 2021 году папа Карло провёл 233 матча и выиграл 11 трофеев, став самым титулованным тренером в истории команды.

Ранее Анчелотти уже тренировал "Реал" в 2013–2015 годах, но тогда успел завоевать меньше титулов. За второй период он дважды выигрывал Ла Лигу и Лигу чемпионов, а также брал национальные и международные Суперкубки и клубный чемпионат мира.

Кроме того, Анчелотти был признан лучшим тренером мира по версиям FIFA, Globe Soccer, France Football и IFFHS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!