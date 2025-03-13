Анчелотти отказался ставить украинца на ворота 'Реала'. Его конкурент пропустил гол на 27-й секунде в Лиге чемпионов. Видео

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" оставил украинского голкипера Андрея Лунина в запасе, доверив место в воротах бельгийцу Тибо Куртуа. Этот выбор не принес мадридцам успеха – королевский клуб уже на 27-й секунде пропустил сенсационный гол.

Видео дня

После розыгрыша с центра поля "Реал" попытался прессинговать. В ответ "матрасники" выдали длинную передачу через все поле, которую попытался перехватить Асенсио.

Мяч отскочил к Конору Галахеру. Англичанин отдал дальше на фланг, а сам побежал ближе к воротам. После подачи Родриго Де Пауля именно Галахер протолкнул круглый снаряд в ворота мимо Куртуа.

На 70-й минуте "Реал" мог сравнять счет и пробиться в 1/4 финала (первая встреча завершилась победой подопечных Анчелотти 2:1), но Винисус Жуниор не забил пенальти.

Игра перешла в серию послематчевых 11-метровых ударов, где успешнее проявили себя игроки "Реала" (4:2 по пенальти).

Напомним, что 27 февраля, "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании (1:0), а Лунин стал героем матча, отразив все шесть ударов в створ своих ворот. Однако в игре против "Бетиса" Анчелотти сделал ставку на бельгийского голкипера, и команда потеряла важные очки в чемпионате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!