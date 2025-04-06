Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава 'Реала' на четвертьфинал Лиги чемпионов

Украинский голкипер испанского "Реала" Андрей Лунин не попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Игра состоится во вторник, 8 апреля, на лондонском "Эмирейтс Стэдиум".

Видео дня

Причина отсутствия украинца в списке игроков – повреждение камбаловидной мышцы. По информации испанских и украинских СМИ, Лунин может пропустить до четырёх недель.

Официальных комментариев от клуба пока не поступало, но исключение футболиста из состава на ключевую стадию турнирa подтверждает серьезность ситуации.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист сборной Украины провёл 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых четыре раза сохранял ворота в неприкосновенности. В общей сложности он пропустил 19 мячей.

Лунин стал основным вратарём команды в зимний период, когда Тибо Куртуа продолжал восстановление после тяжелой травмы колена. Ожидается, что главный тренер "Реал" Карло Анчелотти поставит в воротах на матч против "Арсенала" бельгийца, а в запасе останется молодой Фран Гонсалес.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне "Реал" потерпел неожиданное поражение в 30-м туре Ла Лиги – мадридцы уступили "Валенсии" со счётом 1:2. Этот выездной успех стал для "летучих мышей" первым над "сливочными" за последние 17 лет.

Из-за проблем со здоровьем у Андрея в воротах королевского клуба дебютировал 19-летний Фран Гонсалес, и матч для него сложился неудачно: он не сделал ни одного сейва и пропустил два мяча. Несмотря на это, партнёры не оставили новичка без поддержки.

Позже на видео попало, что сделал Лунин с Франом после игры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!