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Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава "Реала" на четвертьфинал Лиги чемпионов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава 'Реала' на четвертьфинал Лиги чемпионов

Украинский голкипер испанского "Реала" Андрей Лунин не попал в заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Игра состоится во вторник, 8 апреля, на лондонском "Эмирейтс Стэдиум".

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Причина отсутствия украинца в списке игроков – повреждение камбаловидной мышцы. По информации испанских и украинских СМИ, Лунин может пропустить до четырёх недель.

Официальных комментариев от клуба пока не поступало, но исключение футболиста из состава на ключевую стадию турнирa подтверждает серьезность ситуации.

Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава "Реала" на четвертьфинал Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне 26-летний футболист сборной Украины провёл 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых четыре раза сохранял ворота в неприкосновенности. В общей сложности он пропустил 19 мячей.

Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава "Реала" на четвертьфинал Лиги чемпионов

Лунин стал основным вратарём команды в зимний период, когда Тибо Куртуа продолжал восстановление после тяжелой травмы колена. Ожидается, что главный тренер "Реал" Карло Анчелотти поставит в воротах на матч против "Арсенала" бельгийца, а в запасе останется молодой Фран Гонсалес.

Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава "Реала" на четвертьфинал Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, накануне "Реал" потерпел неожиданное поражение в 30-м туре Ла Лиги – мадридцы уступили "Валенсии" со счётом 1:2. Этот выездной успех стал для "летучих мышей" первым над "сливочными" за последние 17 лет.

Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава "Реала" на четвертьфинал Лиги чемпионов

Из-за проблем со здоровьем у Андрея в воротах королевского клуба дебютировал 19-летний Фран Гонсалес, и матч для него сложился неудачно: он не сделал ни одного сейва и пропустил два мяча. Несмотря на это, партнёры не оставили новичка без поддержки.

Анчелотти исключил вратаря сборной Украины из состава "Реала" на четвертьфинал Лиги чемпионов

Позже на видео попало, что сделал Лунин с Франом после игры.

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